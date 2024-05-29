İstanbul'un Fethi Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü Fatih'te coşkuyla kutlandı.

Fatih Belediyesinin organize ettiği etkinlik kapsamında belediyenin mehter takımı Edirnekapı'dan başlayarak Fevzi Paşa Caddesi üzerinden Saraçhane Parkı'na kadar yürüdü.

Mehter takımına, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Saraçhane Parkı'nda mehter takımınca mini konser verildi.

İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkı için dua edilen program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.