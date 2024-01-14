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İstanbul'un en kalabalık noktalarında genel güvenlik denetimleri yapıldı

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İstanbul'un Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Bahçelievler ilçelerinde yapılan genel güvenlik denetimlerinde şüpheli olduğu değerlendirilen kişilerin kimlikleri kontrol edildi. Denetimlerde ekipler, kalabalık bölgelerde ve turistik mekanlarda şüpheli gördükleri kişileri durdurup üst araması ve kimlik kontrolü yaptı.

İstanbul'un en kalabalık noktalarında yapılan genel güvenlik denetimlerinde şüpheli olduğu değerlendirilen kişilerin kimlikleri kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesine bağlı motosikletli polis timleri, Turizm Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Bahçelievler'de toplam 50 noktada denetim yaptı.

Özellikle kalabalık bölgelerde ve turistik mekanlarda yapılan denetimlerde ekipler şüpheli gördükleri kişileri durdurup üst araması ve kimlik kontrolü yaptı.

Bu kapsamda ekipler Ayasofya Meydanı'nda da denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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