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İstanbul'un en kalabalık mahallesinde seçmenler oy kullanıyor

İstanbul'un en kalabalık mahallesinde seçmenler oy kullanıyor

Güncel Haberler

İstanbul'un 111 bin 798 kişinin ikamet ettiği en kalabalık mahallesinde, seçmenler Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti.

İstanbul'un 111 bin 798 kişinin ikamet ettiği en kalabalık mahallesinde, seçmenler Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İstanbul'un en kalabalık mahallesi olan Beylikdüzü'ndeki Adnan Kahveci Mahallesi, 11 bin 798 nüfusuyla Türkiye'nin de en kalabalık ikinci mahallesi olarak yer alıyor.

Ardahan, Bayburt ve Tunceli'den daha fazla nüfusa sahip mahalledeki 71 bin 670 seçmen, 14 yerde kurulan sandıklarda oy kullanıyor.

Sandıkların kurulduğu okullara giden mahalle sakinleri, oy vermek için sınıfların kapılarında sıraya girdi. Birçok bölgede de trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Milletvekili Beylikdüzü İstanbul Güncel Haberler

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