İstanbul'un En Büyük Tırmanma Duvarı: Tırmanmanın Yaşı Yok

Haber: Edda SÖNMEZ / Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL)- Dünyanın yeni ilgi çekmeye başlayan sporu tırmanış, yaş engeli tanımıyor. İstanbul'daki 4 tırmanış duvarından biri olan Bouldurhane'nin antrenörü Doruk Kazak, "Çocuklar ve gençler arasında çok yaygın ama her yaştan meraklılar deneyebilir" dedi.

İstanbul Levent Metrocity'deki Boulderhane, bir tırmanış salonu... Arkasında 10 ortak var. Tırmanma sporuyla profesyonel olarak uğraşanlar da gidiyor, yetişkinler de küçük çocuklar ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmek isteyenler de... Türkiye'de böyle tırmanma odaklı salonlar, rotalar çok az sayıda. Ancak dünyada tırmanışın yükselen bir trend içinde olduğu da biliniyor. Öyle ki 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tırmanış, ilk kez yarışma kategorisine dahil edildi. Boulderhane'de hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar ve çocuklar için duvar bulunuyor. Yani yaklaşık 700 metrekarelik bir tırmanış alanı söz konusu.

16 yıldır tırmanış sporu ile uğraşan Boulderhane'nin antrenör ve rot yapıcılarından Doruk Azak, tırmanış sporuna ilişkin şunları anlattı:

"Çocuklar arasında çok yaygın özellikle gençler arasında"

"Tırmanış aslında yurt dışında çok yaygın olmasına rağmen Türkiye'de yeni gelişmekte olan bir spor. Biz de zaten böyle bir mekan açarak bunun girişimine katkıda bulunmak istedik. Gençlerin özellikle çok fazla ilgisi var. Çocuklar için zaten çok faydalı bir spor. Yurt dışında çok yaygın. Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşmaya başlıyor. Biz de böyle bir zaman açarak bunun gelişimine katkıda bulunmak istedik. Çocuklar arasında çok yaygın özellikle gençler arasında. Yabancılar dediğim gibi zaten çok fazla yapıyor bir sporu. Burada da yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Biz de bu konuda elimizden geleni yaptığımız için mutluyuz.

"40 yaşında ya da 50 yaşındaki birisi de gelip tırmanabilir"

Altı yaşından itibaren derslerimiz başlıyor. Onun dışında veli gözetiminde çocuklar için ayrı bir alanımız var. Orada da çocuklar tırmanabilirler. Hafta içi saat 22.00'ye kadar açığız. Hafta sonu da akşam saat 18.00'e kadar açığız. Çocuk veya yetişkin içinden nasıl geliyorsa öyle gerçekleştirebileceği bir spor. 40 yaşında ya da 50 yaşındaki birisi de gelip tırmanabilir. Burada hatta görebilirsiniz 40-50 yaşlarında insan. Hatta 60 yaşlarında bile insanlar görebilirsiniz burada. Yani bir süre yaptıktan sonra bu sporu zaten böyle yaşla birlikte giden çok bir şey olmuyor. Dolayısıyla çocuklar tırmandığı gibi yaşlı insanları da görebilirsiniz tırmanan.

"İstanbul'da sadece 4 tane tırnamış salonu var"

Yabancılarda özellikle yani yurt dışında okullarda çok yaygın bu spor. Zaten yurt dışında tırmanış salonu sayısı çok daha fazla İstanbul'a göre. Ama burada da hani tanındıkça sevilmeye başlıyor ve yıllar içinde daha da gelişeceğini düşünüyoruz biz. İstanbul'da dört tane tırmanış salonu var. Avrupa yakasında biz Boulderhane olarak tekiz. Üç tane de Anadolu yakasında tırmanış salonu var İstanbul'da.

"Sadece fiziksel değil aynı zamanda zihinsel bir spor"

Özellikle olimpiyatlarda yer aldıktan sonra biraz daha yaygınlaşmaya başladı. Zaten biraz büyük bir salona taşınma amacımız da artık talebi karşılayamamızdandı. Olimpiyatlarla da bu sporun daha da büyüyeceği zaten çok aşikar. Sadece fiziksel değil aynı zamanda zihinsel bir spor. Çünkü duvarda gördüğünüz rotalar. Bunların eski adı problem ve sadece aslında fiziksel bir problem değil burada zihinsel de bir problem var. Yani bir bulmaca gibi önceden çözüm üretmeniz. Yani aynı zamanda bilimsel yönü de var. Zaten birçok insanın hoşuna giden yönlerden biri bu. Yani tırmanırken tek başınasınız aslında sosyal bir spor. Arkadaşlarla birlikte yapabileceğiniz zevkli bir spor ama tek başınıza da keşfedebileceğiniz, keyif alabileceğiniz bir spor. Bu nedenle zaten muhtemelen hani bu yüzden çok fazla tercih ediliyor. Çünkü buraya kalabalık gruplarla gelen de var. Yalnız gelen de var. ve herkes burada kendi yer bulabiliyor. Dediğim gibi zaten hani genci, daha olgunu, yaşlısı burada herkes kendine bir yer bulup tırmanabiliyor. Bunu da bizim görmemiz çok keyifli."

"Tüm vücudu kullandığınız bir spor ama aynı zamanda problem çözerek tüm vücudunuzu kullanıyorsunuz"

İşletmenin ortaklarından Arda Uruluer ise tırmanış sporunun, problem çözerek tüm vücudun kullanıldığı bir spor olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Aynı zamanda antrenörlük ve rota yapıcılık yapıyorum burada. Yani tırmanış şimdi olimpiyatlara girdi. Türkiye'de oldukça yeni bir spor. Avrupa'da ve yurt dışında aşırı bir şekilde popülerleşmiş durumda. Türkiye'de de yeni yeni popülerleşmeye başlayan bir spor. Yani tırmanışın güzel tarafı şöyle diyebilirim. Tüm vücudu kullandığınız bir spor ama aynı zamanda problem çözerek tüm vücudunuzu kullanıyorsunuz ve bu oldukça keyifli bir spor yapma imkanı sağlıyor herkese. Herkes denemeli diye düşünüyorum.

"Çocukken hepimiz tırmanıyorduk sonrasında yavaş yavaş şehir hayatına alıştıkça bu yetimizi kaybetmeye başladık"

İşin gerçeği tırmanış, içgüdüsel bir spor. Çocukken hepimiz tırmanıyorduk sonrasında yavaş yavaş şehir hayatına alıştıkça bu yetimizi kaybetmeye başladık. Ama şöyle söyleyebilirim yaklaşık bir beş dakika on dakikalık bir brifing veriyoruz her yeni gelene ondan sonra tırmanmaya güvenli bir şekilde başlayabiliyorlar. Ancak şöyle workshoplarımız başlangıç derslerimiz oluyor. Böyle bir saatlik kadar. Bunları almasını herkesin tavsiye ediyoruz. Çünkü salonda kendi başına bir yeni başlayan birisinin üç, dört günde öğrenebileceği bir şeyi tek gün öğrenebilme imkanı sağlıyor workshoplarımız. 2006 yılından beri Türkiye'de bir milli takımı var. Federasyon düzenlediği yarışmalarda yarışabiliyorsunuz ve bu artık profesyonel bir seviye oluyor. Ama onun dışında yarışma dediğimiz şey tırmanışta birazcık daha rahat bir ortam gibi düşünebilirsiniz. Yarışmalar genelde sadece profesyoneller için oluyor ama tırmanışta daha çok eğlence yarışması gibi herkesin hem profesyonel hem de amatör hobi tırmanıcılarımızla beraber yarışabileceği ortamlar oluyor. Yani bir ay içinde bile bir burada düzenlenen bir yarışmaya katılabilirsiniz. Bir ay tırmandıktan sonra da ya da profesyonelseniz o yarışmayı kazanmak için o yarışmada birinci olmak için de yarışabilirsiniz diyebilirim."