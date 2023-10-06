İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü Taksim'de törenle kutlandı

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü dolaysıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Ali Sivri, Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile gaziler ve vatandaşların katıldığı törende, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılması ve saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gül, törende, İstanbul'un 5 yıla yakın işgal altında kaldığını hatırlatarak kara günlerin kahraman ordunun şehre girişiyle sona erdiğini belirterek, "İşgalciler tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'geldikleri gibi bir daha dönmemek üzere gittiler.' İstanbul'un kurtuluşu, söz konusu vatan olunca aziz milletimizi hiçbir kuvvetin durduramayacağının ispatıdır. Ezelden beri hür yaşayan bir ruhun geleceğe taşınmasıdır. Bugün de bizler aynı ruh, aynı iman ve aynı iradeyle nöbetteyiz." dedi.

İmamoğlu, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış İstanbul'a hizmet etmekten mutlu olduğunu söyledi.

Bundan 100 yıl önce, 6 Ekim 1923'te İstanbul'un 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgalden kurtulduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Aziz Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirası İstanbul'u geri aldı. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin göz bebeği İstanbul'umuzun işgalden kurtulması için özveri ile mücadele eden kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören, İBB'nin mehteran takımının gösterisiyle son buldu.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak Haydarpaşa önlerine donanmalarını demirlemişti. İşgal altındaki İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün süren esaretin ardından 6 Ekim 1923'te özgürlüğüne kavuşmuştu.