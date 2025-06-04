İstanbul'da Kurban Bayramı Tatili Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da Kurban Bayramı Tatili Trafik Yoğunluğu
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KURBAN Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyenler, İstanbul'un çıkış güzergahlarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Hadican EROL/İSTANBUL, - KURBAN Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyenler, İstanbul'un çıkış güzergahlarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı'nı İstanbul dışındaki kentlerde geçirmek isteyenler, İstanbul'un çıkış güzergahlarında yoğunluk oluşturdu. Kent genelinde trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nın verilerine göre saat 23: 30 itibariyle yüzde 31 olarak ölçülse de, TEM Otoyolu Sancaktepe geçişinde Ankara yönünde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Anadolu Yakası yönünde trafik yoğunluğu olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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