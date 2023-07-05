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İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu madde suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi

İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu madde suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul'un çeşitli ilçelerinde uyuşturucu madde suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Esenyurt'taki uygulamada şüpheli görülen kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu madde suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Esenyurt'taki uygulamada şüpheli görülen kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Esenyurt İstanbul Güncel Haberler

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