Haberler

İstanbul'un bazı ilçelerinde sis etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde sis etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

???????İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

??????? İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi.

Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Şişli ve Beşiktaş çevresinde bulunan yüksek binaların üst katları görünmez oldu.

Kentin batısında bulunan Beylikdüzü, Büyükçekmece ile Sultangazi'de de sis etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ile Çekmeköy'de sis görüldü.

Şile Otobanı ile D-100 kara yolunda sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

Türkiye'nin gündemine oturan skandalda yeni gelişme! Şimdi hesap vakti