Üye Girişi
Haberler

İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Hava sıcaklığının düştüğü İstanbul'da karla karışık yağmur etkisini gösterdi. Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Sultangazi'de aralıklarla sulu kar yağışı devam ediyor. Yağış dolayısıyla sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili oldu.

Hava sıcaklığının düştüğü megakentte dün başlayan karla karışık yağmur, bugün de Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde etkisini gösterdi.

Gün boyunca yer yer etkisini arttıran yağış, bazı bölgelerde sulu kara döndü.

Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Sultangazi'de aralıklarla sulu kar yağışı devam ediyor.

Yağış dolayısıyla sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Başakşehir Sultangazi Esenyurt İstanbul Hava Durumu İstanbul Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title