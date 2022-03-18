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İstanbul Havalimanı kar yağış - İstanbul Havalimanı

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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İstanbul'da dün gece başlayan kar, bazı bölgelerde aralıklı devam ediyor.

İstanbul'da dün gece başlayan kar, bazı bölgelerde aralıklı devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Silivri'de yoğunluğunu artıran kar, Büyükçekmece, Şişli, Esenyurt, Bakırköy, Zeytinburnu, Arnavutköy ve Hasdal Göktürk civarında etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Beykoz, Maltepe, Sancaktepe, Kartal ve Ümraniye'de aralıklı kar yağışı görülüyor.

Yağışın başladığı bazı ilçelerde araçların üstü beyaz örtüyle kaplanırken, yollar da kar altına kaldı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kar yağışının etkisiyle Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde, Kartal ve Maltepe'de trafik yoğunluğu oluştu.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 09.45 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

İstanbul Havalimanı kar yağış - İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı kar yağış - İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı kar yağış - İstanbul Havalimanı

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

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