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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 4 katlı iş yerinde çıkan yangın, büyük bir paniğe neden oldu. Yangına polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler soğutma çalışmalarına devam etti.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 4 katlı iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Karaman Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı iş yerinin içerisinde bulunan çorap ve plastik imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın binanın çeşitli noktalarına sirayet ederken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler binanın çeşitli noktalarından yangına müdahale ederken çatıdaki söndürme çalışmaları kameraya yansıdı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler alanda soğutma çalışma gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bayrampaşa İstanbul Güncel Haberler

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