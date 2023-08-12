İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 4 katlı iş yerinde çıkan yangın, büyük bir paniğe neden oldu. Yangına polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler soğutma çalışmalarına devam etti.