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İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven Sergisi

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Türkiye'nin 100 yıllık serüvenine tanıklık eden Baylan Pastanesi'nin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreci anlatan " İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven" sergisi sanatseverle buluştu.

YapıKredi bomontiada Galeri'de açılan sergi, işletmenin yaşadığı dönüşüm, pastacılık alanındaki yaptığı çalışmalar, İstanbul kültürüne yaptığı katkılar ve önemli tatlıların hikayelerine yer veriyor.

Sergi kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan yazar ve serginin küratörü Sevecen Tunç, 1923'ten bugüne Baylan'ın geçirdiği değişim ve dönüşüme, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri dikkati çekerek, "Bu projeye 2022 yılında başladık. Baylanlar bana ulaştı ve bir asrı aşan serüvenlerini kapsamlı bir şekilde anlatmak istediklerini söylediler. Projenin bütün süreçlerini üstlendim ve bu vesileyle Baylan'a, Baylan'la birlikte değişen, başkalaşan hayatlara tanıklık ettim." dedi.

"Baylan'ın başarısının ardında büyük bir emek var"

Baylan'ın tarihiyle Türkiye'nin geçirdiği sürecin paralel yönlerine vurgu yapan Tunç, "Baylan, İstanbul'un en nezih ve seçkin mekanlarının başında geliyor ama biliyoruz ki o dönemlerde başka ünlü pastaneler de var. Biz de neden Baylan kalıcı oldu, Baylan'ı başarılı yapan sırrın ne olduğunu anlamaya çalıştık. Nihayet fark ettik ki bu başarının ardında çok büyük bir emek var. Hazırladığımız kitap ve bu sergi biraz da bu başarı ve emeğin hikayesini sanatseverlere ulaştıracak." değerlendirmelerinde bulundu.

Baylan'ın tarihine ışık tutan fotoğraflar, belgeler, geçmişten günümüze kullanılan mutfak ekipmanları, birbirinden farklı tasarımlardaki çikolata ve şekerleme kutuları ziyaretçilerine sunan sergi, 29 Mart'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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