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İstanbul'un Barajlarındaki Su Doluluk Oranı Yüzde 30'un Altında

İstanbul'un Barajlarındaki Su Doluluk Oranı Yüzde 30'un Altında
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Marmara Bölgesi'ndeki az yağışlar nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 15 ay sonra yüzde 30'un altına geriledi. İSKİ verilerine göre, doluluk oranı yüzde 29,92 olarak ölçüldü.

Marmara Bölgesi'nde bu yıl yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk 15 ay sonra yüzde 30'un altına düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2 Kasım'da yüzde 31,32 olan barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 29,92'ye geriledi.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 31,88, Terkos'ta yüzde 39,58, Sazlıdere'de yüzde 41,29, Alibey'de yüzde 6, Büyükçekmece'de yüzde 31,95, Ömerli'de yüzde 35,96, Darlık'ta yüzde 31,91, Elmalı'da yüzde 51,61, Pabuçdere'de yüzde 7,73 ve Kazandere'de yüzde 8,64 olarak ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 259 milyon 87 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2024'te 404 milyon metreküp su alındı.

Son 9 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 8 Kasım tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 36,91, 2017'de yüzde 56,3, 2018'de yüzde 48,55, 2019'da yüzde 40,62, 2020'de yüzde 28,88, 2021'de yüzde 44,15, 2022'de yüzde 38,63, 2023'te yüzde 16,83 iken bugünkü oran yüzde 29,92 ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk en son 29 Ağustos 2023'te 29,78 olarak ölçülürken, yaklaşık 15 ay sonra barajların doluluğu yüzde 30'ların altına indi.

Geçen seneye göre doluluk arttı

Geçen yıl 8 Kasım'da yüzde 3,86'sı dolu olan Büyükçekmece Barajı'ndaki su seviyesi bugün yüzde 31,95 olarak ölçülürken Darlık Barajı'ndaki su miktarı ise yüzde 27,47'den yüzde 31,91'e yükseldi.

Elmalı Barajı'nda geçen sene 8 Kasım'da yüzde 16,9 olan doluluk, bu senenin aynı gününde yüzde 51,61 olarak kaydedilirken, aynı tarihlere göre su seviyeleri Istrancalar'da yüzde 19,08'den yüzde 31,88'e, Kazandere Barajı'nda yüzde 7,02'den yüzde 8,64'e, Ömerli Barajı'nda yüzde 26,38'den yüzde 35,96'ya, Pabuçdere'de yüzde 3,42'den yüzde 7,73'e, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 2,27'den yüzde 41,29'a, Terkos Barajı'nda yüzde 7,83'ten yüzde 39,58'e çıktı.

Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 16,11 olan doluluk bugün yüzde 6 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, barajdaki son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Barajdaki su seviyesinin düşüklüğü de Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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