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İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor
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İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası yüksek kesimlerde başlayan yağışlar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor. Yoğun kar nedeniyle yollarda aksamalar yaşanıyor.

İstanbul'da Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor.

Yoğun yağışın etkili olduğu bazı bölgeler beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle Arnavutköy'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın akşam saatlerinde kent geneline yayılarak etkisini artırması bekleniyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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