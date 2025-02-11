İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak

Sürücüler dikkat! Cezalar artıyor, hapis de yatabilirsiniz
'Ön seçimde yokum' diyen Yavaş'tan ikili aday formülü

Mansur Yavaş'tan siyaset dünyasını hareketlendiren formül

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Sultangazi ve çevresinde etkisini artırdı. Araçlar beyaz örtüyle kaplanırken, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de kar yağışı zaman zaman görüldü.

Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Sultangazi'de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
img

Şilan Makal'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt
img

Hamas'ın esir takası kararı sonrası İsrail'den yeni hamle
img

Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asil Nadir vasiyeti etti: Son yolculuğumda bulunmasınlar

Asil Nadir vasiyeti etti: Son yolculuğumda bulunmasınlar
Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı

İmzayı attı! İşte maliyeti
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.