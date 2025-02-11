İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Kar Yağışı Etkili Oldu
Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Sultangazi ve çevresinde etkisini artırdı. Araçlar beyaz örtüyle kaplanırken, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de kar yağışı zaman zaman görüldü.
Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.
Sultangazi'de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel