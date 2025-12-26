İstanbul'un adliyeleri 2025'te Türkiye'nin yargı gündemini belirledi Açıklaması

İstanbul'daki adliyelerde, Türkiye kamuoyunu yakından ilgilendiren çok sayıda soruşturma ve dava, 2025 yılında gündemin ilk sıralarında yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yıl kentteki adliyelerde, kamuoyunun yakından takip ettiği bazı soruşturmalar tamamlandı, bazı davalar karara bağlandı. Devam eden soruşturmalar ve davaların ise yeni yılda sonuca ulaşması bekleniyor.

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memurları Şeyda Yılmaz'ı şehit eden, K.H.S'yi yaralayan Yunus Emre Geçti, İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçti'ye ayrıca, annesi Pınar Geçti'ye karşı "olası kastla yaralama" suçundan 3 yıl, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis verildi.

Mahkeme heyeti, "gece vakti cebir kullanarak yağma" suçundan da dava açılması için sanık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Davanın istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına hükmetti.

İstinaf başvurularını reddeden Bölge Adliye Mahkemesi, sanık hakkında "gece vakti cebir kullanarak yağma" suçundan da dava açılarak, dosyaların birleştirilmesi için dava dosyasını yerel mahkemeye gönderdi. Bunun üzerine sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Şişli'deki Feriköy Mezarlığı'nda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren kağıt toplayıcısı Mustafa Örün, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "çocuğa karşı kasten öldürme", "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan görülen davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, zaman aşımından düşme kararı verdi.

Menajer Ayşe Barım'a "Gezi Parkı" davası

ID Danışmanlık Limited Şirketi kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Devam eden süreçte Barım'ın Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine ayrıca bir soruşturma başlatıldı ve bu kapsamda Barım'ın tutuklanması kararlaştırıldı.

"Gezi Parkı" soruşturmasında Barım hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada Barım tahliye edilirken, duruşma savcısının itirazı üzerine hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı ancak bu karar bir üst mahkemece kaldırıldı. Barım'ın yargılandığı davada bir sonraki duruşma 11 Şubat'ta yapılacak.

Menajer Ayşe Barım hakkında, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarına ilişkin soruşturma ise sürüyor.

Öte yandan, "Gezi Parkı" soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ergenç'e 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi ancak haklarındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın soruşturma ve dava süreci

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hareket" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 20 Ocak'ta soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.

Özdağ hakkında 17 Şubat'ta hazırlanan iddianamede, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. Tutuklu bulunduğu soruşturmada 8 Nisan'da hazırlanan iddianamede ise basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Özdağ, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, 17 Haziran'da "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Özdağ, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı davada ise beraat etti.

"Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturması

Halk TV'nin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında da "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanırken, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, sunucu Seda Selek, program koordinatörü Kürşat Oğuz ve gazeteci Barış Pehlivan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede şüpheliler Pehlivan ve Oğuz'un, müşteki olan bilirkişiyle yapmış oldukları görüşmeyi kayda aldıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Selek, Toktaş ve Asker'in ise suça konu ses kaydını birbirleri ile paylaşıp canlı yayında yayınladıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Davanın 4 Mart'ta görülen ilk duruşmasında Toktaş tahliye edilirken, mahkeme tüm sanıkların "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan "yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğu" gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Mahkeme, sanıkların üzerine atılı "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçuna ilişkin ise dava şartı olan uzlaştırma prosedürü gerçekleşmemiş olduğu kanaatine vararak bu suç yönünden ayırma kararı verip, uzlaştırma bürosuna müzekkere yazılmasına hükmetti.

"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava, 1 Aralık'ta karara bağlandı. Mahkeme heyeti sanık Seçil Erzan'ı 27 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik" ile "güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 102 yıl 4 ay hapis ile toplam 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırdı.

Erzan'a "özel belgede sahtecilik" suçundan verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren heyet, bazı katılanlar ile müştekilere yönelik eyleminden dolayı Erzan'ın beraatine karar verdi. Kararda, bazı sanıklar da değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Thodex davası

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven ve Serap Özer'e Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından verilen 11 bin 190 yıl 6'şar ay hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini 30 Ocak'ta tamamladı. Yerel mahkemenin hükmünü bozan daire, Özer ve kardeşlerinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan ayrı ayrı tahliyelerine hükmetti. Daire, sanıkların diğer suçlardan tutukluluk hallerinin devamına hükmedip, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Özer, 1 Kasım'da odasında ölü bulundu. Özer'in ölümüne ilişkin Tekirdağ Başsavcılığınca soruşturma yürütülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Sözcü TV'de yayımlanan "Başkent Kulisleri" adlı programdaki cezaevleriyle ilgili sözlerine ilişkin "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 Şubat'ta soruşturma başlatıldı.

"Çiftlik Bank" davasında karar

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen dava, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesince 3 Şubat'ta karara bağlandı. Mahkeme, sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın arasında bulunduğu 9 sanığı "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt yöneticiliği" suçlarından 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapse çarptırdı.

Mehmet ve Fatih Aydın'a ayrıca 496 milyon 64 bin lira adli para cezası veren heyet, bu cezanın 24 ay taksitle ödenmesine hükmederek, tutukluluklarının devamını kararlaştırdı.

Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink davasında yeniden karar

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 78 sanıktan, Yargıtay'ın haklarında bozma kararı verdiği 15'inin yeniden yargılandığı dava 7 Şubat'ta karara bağlandı.

Mahkeme, sanıklar Bekir Yokuş, Gazi Günay, Okan Şimşek, Ali Öz, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Osman Gülbel ve Hasan Durmuşoğlu'nu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırdı. Sanıklar Muharrem Demirkale, Yavuz Karakaya hakkında aynı suçtan açılan davanın reddine hükmeden heyet, sanık Demirkale'yi üzerine atılı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklara da değişen oranlarda hapis cezası veren heyet, sanıklar Karakaya, Yokuş ve Ayhan'ın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 9'u firari 17 sanıklı davada 18'er yıl hapis cezaları Yargıtayca bozulan Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında 11 Şubat'ta, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Aras ile Yönetim Kurulu Başkanı Turan'a dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 7 Mart'ta "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 5 yıl 6 ay 15'er güne kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ayrıca Aras ve Turan hakkında 5 Mayıs'ta "zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan elli günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması istemiyle de ayrıca bir iddianame daha hazırlandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanan Turan ve Aras, 20 Ocak'ta bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

Gazeteci Özlem Gürses hakkında, sosyal medya kanalındaki yayınında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri nedeniyle "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ardından İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanan Gürses'e "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapse ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı gerçekleştiren suç örgütü üyeleri hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 28 Şubat'ta tamamlandı.

İddianamede suç örgütünün elebaşları firari Bayram ve Feyzi Eminanç ile Türkiye'de bulunan "Sefir" kod adlı temsilcileri Ömerhan Çeken'in "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan 12'şer yıla, 5 kişiye karşı "tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 100'er yıla, "mala zarar verme" suçundan 15'er yıla kadar, ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Yeniay'a yönelik düzenlenen silahlı saldırıda aracın içinde bulunan sanık Mazlum Doğan'ın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 6 yıla, 5 kişiye yönelik "tasarlayarak kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs" suçundan 100 yıla, "mala zarar verme" suçundan 15 yıla, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, suç örgütü üyesi 57 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" gibi farklı suçlardan değişen sürelerde hapis cezası öngörüldü.

Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesince 10 Haziran'da görülmeye başlayan davada, sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü

Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 3 Mart'ta tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, suça sürüklenen U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Cinayete yönelik devam eden çalışmalarda, 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D ile A.Ö. de yakalanarak, tutuklandı.

Ayrıca, Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarının tahrip edilmesi ile Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hareket içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturmalar başlatıldı.

Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan çocuk yaştaki 5 kişinin Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesince yargılandığı dava 23 Mayıs'ta karara bağlandı. Mahkeme, "yaş küçüklüğü" maddesinden indirim uyguladığı M.G, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G. için "suçu ve suçluyu övme" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. Bu kişiler hakkında "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit" suçundan beraat kararı veren mahkeme, M.G'yi "silahla tehdit" suçundan yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulayıp 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aynı konuda Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanan sanık Çınar Diril, "zincirleme şekilde tehdit" suçundan 3 yıl, "hakaret" suçundan 2 yıl 3 aya, sanık Barış Ayata ise "suçu ve suçluyu övme" suçunu basın yoluyla işlemesi nedeniyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına 9 Temmuz'da çarptırıldı. Mahkeme, Ayata'nın "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" suçundan ise beraatine hükmetti.

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık Duran Aydın, Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayete ilişkin daha sonradan gözaltına alınan M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak, davanın görüldüğü Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Davayı 21 Ekim'de karara bağlayan mahkeme suça sürüklenen B.B. ve U.B'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırdı. Cezada indirim uygulamayan heyet, B.B. ve U.B'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, M.A.D. ve A.Ö'nün ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraatlerini kararlaştırıp, tahliye etti. Kararın ardından başsavcılık, A.Ö. ve M.A.D. hakkında verilen beraat ve tahliye kararının kaldırılması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulundu.

(Sürecek)