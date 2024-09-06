İstanbul'un 8 ilçesinde yerel organize suç örgütlerine operasyon

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 8 ilçesinde yerel organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'KUYU-22' operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde yerel organize suç örgütlerine yönelik 'KUYU- 22' operasyonları düzenlendiğini açıkladı. Buna göre; operasyonlarda 13 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, Sancaktepe ilçesinde 24.04.2024 tarihinde C.M. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 25.02.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik el bombası atılması, Bağcılar ilçesinde 17.07.2024 tarihinde T.B. isimli iş yerinin kurşunlanması, Fatih ilçesinde 20.07.2024 tarihinde F.O.Y. isimli iş yerinin kurşunlanması, Güngören ilçesinde 24.07.2024 tarihinde Güngören İşhanın kurşunlanması, Büyükçekmece ilçesinde 25.07.2024 tarihinde araç kurşunlanması, Başakşehir ilçesinde 09.08.2024 tarihinde K.R. isimli iş yerinin kurşunlanması, Sarıyer ilçesinde 12.08.2024 tarihinde ikamet ve araç kurşunlanması ile 27.08.2024 tarihinde iş yeri kurşunlanması, Büyükçekmece ilçesinde 20.08.2024 tarihinde Z.O. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 23.08.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik ses bombası atılması ve Şişli ilçesinde 26.08.2024 tarihinde araç kurşunlanması eylemlerini yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlarda 2 savunma tipi el bombası, 7 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah, 1 GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanıldığı tespit edilen 1 çalıntı otomobil ele geçirildiğine değinen Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle" dedi.