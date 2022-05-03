İstanbul'un 8 bin yıllık tarihi mirası nasıl korunur?

İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul'un 8 bin yıllık tarihi bir kültürel mirası var. Peki bu miras korunabiliyor mu? Bu konudaki tartışma, Ayasofya'nın kapılarının tahrip edilmesiyle yeniden gündeme geldi. Tarihi Yarımada'daki durumu inceledik.

DailyMotion.com / Güncel