İstanbul'un 7 tepesinden birini süsleyen Fatih Camisi FVP dronla görüntülendi

"Çağ açıp çağ kapatan sultan" olarak anılan Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen ve İstanbul'un 7 tepesinden birini süsleyen Fatih Camisi, Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dron ile görüntülendi.

"Çağ açıp çağ kapatan sultan" olarak anılan Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen ve İstanbul'un 7 tepesinden birini süsleyen Fatih Camisi, Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dron ile görüntülendi.

Fatih Camisi, Fatih Sultan Mehmet'in 1463-1470 tarihlerinde mimar Sinaneddin Yusuf bin Abdullah'a yaptırdığı Fatih Külliyesi'nin bir parçasını oluşturuyor.

Şehrin 7 tepesinden birine konumlandırılan caminin yer aldığı külliye, Osmanlı'nın yaşam kültürünün önemli bir sembolü olarak görülüyor.

Külliye bünyesinde, medrese, darüşşifa, tabhane, imaret, kervansaray, hamam, sıbyan mektebi, kütüphane ve muvakkithaneyi barındırıyor.

Fatih Camisi'nin 1766'daki depremde yıkıldıktan sonra onarılarak, 1771'de bugünkü halini aldığı biliniyor. Tarihi cami, 2008'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce zemin güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra 2012'de yeniden ibadete açıldı.

Tüm ihtişamıyla kayıt altına alındı

AA ekipleri, "dünya şehri" olarak tanımlanan İstanbul'da tasarımıyla ilk günkü görkemini koruyan Fatih Camisi ve Külliyesi'ni FVP dronla görüntüledi.

Caminin dış avlusundan başlayan, kubbe ve minareler de gösterilerek gerçekleştirilen çekimlerde, İstanbul'un tarihi dokusu da kaydedildi.

Görüntülerde ayrıca caminin avlusu, iç bölümleri ve onu renklendiren aydınlatmaları da tüm ihtişamıyla dronla kayıt altına alındı.