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İstanbul'un 4 ayrı ilçesinde evden hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'un 4 ayrı ilçesinde evden hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şahıs yakalandı. Şahısların hırsızlık anları binadaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

- İstanbul'un 4 ayrı ilçesinde evden hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un 4 ayrı ilçesinde evden hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şahıs yakalandı. Şahısların hırsızlık anları binadaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Bahçelievler, Esenyurt, Güngören ve Küçükçekmece ilçelerinden ayrı ayrı evden hırsızlık olayına ilişkin gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameraları detaylıca incelendi. İncelemelerin ardından kimlik bilgileri tespit edilen Fırat G. ve Murat G. İsimli şahıslar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şahısların bir evden yaptığı hırsızlık anları binadaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların binaya ve belirledikleri eve giriş çıkış yaptıkları görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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