İstanbul'un 17 İlçesinde Elektrik Kesintisi Yapılacak Güncel Haberler Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul'un 17 ilçesinde bugün ve yarın değişik saat aralıklarında 8 saate varan elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul'un 17 ilçesinde bugün ve yarın değişik saat aralıklarında 8 saate varan elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre; bugün ve yarın (16 eylül) İstanbul'un 17 ilçesinde bakım çalışması nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Planlı yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin süresinin 8 saati bulması bekleniyor. BEDAŞ, ELEKTRİKLERİN KESİLECEĞİ İLÇELERİ AÇIKLADI Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin duyurduğu ve bugün elektriklerin kesik olacağı ilçeler şöyle: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane. Yarın ise Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane'de elektrik kesintisi olacak. İstanbul'un Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu planlı elektrik kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesindeki planlı kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşılabiliyor. Kaynak: ANKA / Güncel Başkent Elektrik Dağıtım Kağıthane Bağcılar İstanbul Güncel Haberler

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