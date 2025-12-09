Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

ÜMRANİYE'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.Y. (37) gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde imal ve ticari yapıldığı yönünde ihbar aldı. Ekipler, yapılan çalışmaların ardından 6 Aralık Cumartesi günü söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.Y. yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise 2 parça halinde 10 kilogram uyuşturucu, 23 parça satışa hazır 318 gram uyuşturucu madde, 14 sigara kağıdına sarılı uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, şarjör, 27 fişek, 5 bin 500 lira para ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Aralık'ta adliyeye sevk edildi. Şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile '6136 SKM' suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.