İstanbul Ümraniye'de Oto Sanayi Sitesinde Yangın

İstanbul Ümraniye'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için müdahalesi sürüyor.

İş yerinde bulunan boya malzemeleri nedeniyle ara ara patlamalar yaşanıyor.