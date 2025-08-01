İstanbul Ümraniye'de Otelde Yangın

ÜMRANİYE'de 8 katlı bir otelin 6'ncı katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Otelde kalan misafirler başka otellere tahliye edilirken, yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın saat 20.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Şefaat Sokak'ta bulunan 8 katlı otelin 6'ncı katındaki elektrik panosunda çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce yangına otel çalışanları tarafından müdahale edilirken, otelde kalan misafirler tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yangından etkilenen kimsenin olmadığı belirlendi. Otelde kalan misafirlerin geceyi geçirmek üzere başka otellere nakledildiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

'YOĞUN BİR DUMANLA KARŞILAŞTIK'

Otelde kalan Bülent Demirci, "Ağır bir duman kokusu geldi ilk önce. Odada yatıyorduk biz. İstirahat halindeydik. Yeğenim, 'Ağabey bir koku geliyor' dedi bana. Kapıyı açtığımız zaman yoğun bir dumanla karşılaştık. Bir alt katımızda çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Aşırı bir duman vardı. Yangın merdiveninden, hemen acil bir şekilde kaçmaya başladık. Tabii inerken biraz duman oldu. Sağ olsun otelin görevli arkadaşları da yangın tüpleriyle kapı kapı gezdiler. Çok şükür, sıkıntımız olmadan dışarıya çıkabildik. Dışarı çıktığımızda zaten her yerde su vardı. Su basmıştı oteli komple. İtfaiye de tam zamanında geldi. Yardımcı oldular. Bizi dışarı çıkardılar. Tahliye ettiler düzgün bir şekilde. Ama tabii bütün malzemelerimiz falan orada kaldı. Arkadaşım da otelin terlikleriyle çıkmış. Kendi çabamızla çıktık dışarıya" dedi.