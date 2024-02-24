İstanbul Ümraniye'de imam nikahlı eşini ve 2 kızını silahla öldüren zanlı gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye'de imam nikahlı eşini ve 2 kızını silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'taki bir sitede, imam nikahlı eşi Yasemin Ü. ile kızları Zeliha G. (31) ve Mine G'yi (30) silahla öldürdükten sonra kaçan Suat G'yi takip sonucu Kartal'da yakaladı.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının ifadesinde, "cinayetleri ailevi nedenlerden dolayı işlediği" yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.