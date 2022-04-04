İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu(1)

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevlere teslim olan işyerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Patlamaların yaşandığı tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.