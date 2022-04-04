İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU - Haberler

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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ümraniye'de geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu(1)Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu(1)

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevlere teslim olan işyerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Patlamaların yaşandığı tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

geri dönüşüm, Ümraniye, Yangın, DHA, Güncel, Haberler

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