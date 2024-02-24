Üye Girişi
Haberler

İstanbul Ümraniye'de Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadın ve 2 Kızını Silahla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:

İstanbul Ümraniye'de dini nikahla birlikte yaşadığı kadın ve 2 kızını silahla öldüren şüpheli tutuklandı. Şüpheli, uzaylıların kendisine musallat olduğunu iddia etti.

İstanbul Ümraniye'de dini nikahla birlikte yaşadığı kadın ve 2 kızını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'taki bir sitede, Yasemin Ü. ile eski eşinden olan kızları Zeliha G. (31) ve Mine G'yi (30) silahla öldürdükten sonra kaçan Suat G'yi (57) yakalamak için çalışma yaptı.

Ekipler, cinayetlerin ardından telefonunu kapatıp kaçan Suat G'nin aracını terk ettiğini, sonrasında da başka birinin araçla gelip şüpheliyi aldığını belirledi.

Zanlının Kartal Karlık Mahallesi Soğanlık Caddesi'ndeki F.D'nin işlettiği spor salonunda olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Suat G'yi 3 silah, 6 şarjör, pasaport ve yüklü miktarda dövizle yakaladı.

Suat G'nin ifadesinde, "kendisini kaybettiğini, eşinin kendisine küfrettiğini, kızlarının sözünü dinlemediğini, onları kendisinin değil uzaylıların öldürdüğünü söylediği" öğrenildi.

Suat G'yi spor salonuna götüren F.D. ise ifadesinde, "Suat G. telefonla arayarak beni yanına çağırdı. Aracımla onu aldım ve spor salonuna gittik. Yoldayken moralinin bozuk olduğunu gördüm ve nedeni sordum. O da 3 saat sonra anlatacağını söyledi. Olaydan haberim yoktu." beyanında bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Suat G, basın mensuplarının cinayetleri neden işlediğine yönelik sorusu üzerine "Kimseyi öldürmedim, uzaylılar öldürdü." dedi.

Suat G. ve F.D, polis eşliğinde İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Suat G, yaklaşık 6 yıldır uzaylıların kendisine musallat olduğunu ileri sürerek, "Onlar sizin bizim gibi insan kılığındadır. Yakalandığım spor salonunda, yanımdaki çantadan çıkan 3 tabancayı uzaylılar ile savaşmak için bulunduruyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Savcılık, şüpheli Suat G'yi tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik ifadesinde ise "Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katleden uzaylı alçakların neden peşine düşülmüyor?" şeklinde konuşan şüpheli Suat G'nin "eşi ve alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına hükmedildi.

Diğer şüpheli F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ümraniye İstanbul 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Berat gecesi mesajları 2024: Berat kandili resimli, ayetli, hadisli mesajlar! Facebook, Instagram, WhatsApp hayırlı kandiller mesajları Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Kasımpaşa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bugün kandil mi? 24 Şubat Cumartesi bugün kandil gecesi mi, ne kandili? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! 24 Şubat Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İzmir adayı Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın kimdir? Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Isparta adayı Aydın Apaydın kimdir? Saadet Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Iğdır adayı Necmettin Turan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title