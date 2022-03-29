İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE CAMİDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler

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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE CAMİDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜMRANİYE'de caminin imam odasından 2 laptop, sadaka kutusu ve kamera cihazı çalan şüpheli yakalandı.

ÜMRANİYE'de caminin imam odasından 2 laptop, sadaka kutusu ve kamera cihazı çalan şüpheli yakalandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi'nde 16 Şubat'ta caminin imam odasından 2 laptop, sadaka kutusu ve kamera cihazının çalınması ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler olayı gerçekleştiren kişinin C.U. olduğunu tespit etti. Yakalanan C.U., polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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