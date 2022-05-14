İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE 2 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler

ÜMRANİYE'de giriş katında marangoz olan 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Aşağı Dudullu Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde giriş katında marangoz olan 2 katlı binanın çatısında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. Yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu. Binadan yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de çevredekileri uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yerden ve merdivenle alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda büyük çapta hasar oluştu.

Görgü tanığı Rıfat Çalışkan Bacadan çatıya sıçradı. Binadakileri uyardım yangın var diye. Alevler büyüdü. Yan taraftaki binalara da sıçradı diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel