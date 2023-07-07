İSTANBUL-Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer'den tesis açıklaması Tarumar edilmiş, dava açacağız

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer'den tesis açıklaması: Tarumar edilmiş, dava açacağız

İSTANBUL,(DHA)- İBB CHP Grup Başkanı Tarık Balyalı'nın Ümraniye Belediyesi'nin Yeşil Vadi Spor Kompleksini kapatacağına dair iddialarına cevap veren Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, 'Bugün itibarıyla Muhammet Safi Türk Kültür Merkezi ve Yeşil Vadi'nin içerisinde bulunan yüzme havuzu encümen kararıyla Ümraniye Belediyesi'nindir. Ne yazık ki buraları gezdiğimizde tarumar edildiğini gördük. Duvarlar, mutfak sökülmüş. Engelli vatandaşlarımızın havuza inebilmesi için yapılan asansörü, prizleri sökmüşler. Daha enteresanını da söyleyeyim. Tuvalet klozetlerini sökmüşler. Ben buradan Ekrem Bey'e sesleniyorum; sana tuvalet klozet kapağı lazımsa Ümraniye Belediyesi olarak biz göndeririz. Buralardan söküp alıp götürmene gerek yok. Ama biz burayı teslim alırken 'kamu malına verilen zarardan' dolayı da ilgilileriyle alakalı dava açacağız? açıklamasını yaptı.

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, İBB'den devralınan Yeşil Vadi Spor Kompleksinin hizmete devam edeceği bilgisini verdi. 5 Temmuz'da spor kompleksinde çeşitli açıklamalarda bulunan Tuncer, 'Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz spor tesisi Rahmetli Kadir Topbaş döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, aynı zamanda Yeşil Vadi Konakları adı altında Yeşil Vadi Spor Kompleksi olarak geçen bir yüzme havuzu. Tabii 2019 yılında iktidar değiştiğinde şimdiki belediye başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'nun 2020'de burada bulunan 4 tane bağımsız dükkan ve şu anda içinde bulunmuş olduğumuz havuzu ihaleyle satma girişiminde bulundu. Ekrem Bey yukarıda bulunan 4 dükkanı, bağımsız bölümü Kiptaş marifetiyle sattı' dedi.

'SATAMAYINCA İHALEYLE BAŞKASINA VERMEK İSTEDİ'

Tuncer, 'Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz havuzu da satmak istedi. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin malı olduğunu öğrendiğinde satmaktan vazgeçti. Diğer satmış olduğu 4 dükkan Kiptaş'ın mülkiyetinde olan yerlerdi. Burayı satamayınca ihaleyle bir başkasına vermek istedi. ve bunu da yapamadı. Encümen kararıyla burayı kiralamak istedi. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan AK Partili meclis üyeleri olarak biz bu durumu tespit ettik. Ümraniye Belediye Meclis Üyelerimiz olarak bu konuya müdahil olduk ve müdahale ettik. ve burada satışı ve dolayısıyla üçüncü bir şahsa kiralanmasını engellenmiş olduk' dedi.

'TARIK BEYİN SÖYLEDİĞİ GİBİ BİR KESİME HİTAP EDEN BİR YER DEĞİL UMUMA AÇIKTIR'

Tuncer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem Bey, Ümraniyeli Büyükşehir belediye meclis üyelerinin bu noktada buraya müdahil olduğunu gördükten sonra burayı özel çocuklara hizmet veren bir spor kompleksi yaptı. Ama 2023 yılında burada görmüş olduğunuz bütün malzemelerin tamamını alarak başka bir yere götürdü. Maksadı burayı üçüncü bir şahsa kiraya vermektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Partili meclis üyeleri olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 4 adet taşınmazın. Ümraniye Belediyesi'ne devrini istedik. Geçen günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili Sayın Tarık Bey ve yanında yancı bir partisi var, İYİ Parti'nin Grup Başkan Vekili. İkisi birlikte gelerek burada yalan yanlış ve mesnetsiz ifadelerde bulundular. Bizim bugünkü bu açıklamamızın sebebi gerek Ümraniye halkını aydınlatmak gerekse Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin buradaki yalan yanlış enformasyonunu düzeltmek amacıyladır. Dolayısıyla Ümraniye'deki özel çocuklarımız, engelli çocuklarımız aynı şekilde buradan hizmet alacaklar. Tarık Beyin söylediği gibi bir kesime hitap eden bir yer değil. Burası umuma açıktır. 750 bin nüfuslu Ümraniye halkının tamamının buradan faydalanacağı bir yerdir.?

'KAMU MALINA ZARARDAN DAVA AÇACAĞIZ'

Tuncer, 'Tarık Bey açıklamasında, 'geldik fakat Ümraniye ile ilgili herhangi bir yetkiliyi burada göremedik gibi bir ifade de kullanmış. İstanbul Büyükşehir encümen kararı çıkmıştır. Dolayısıyla bugün itibarıyla Muhammet Safi Türk Kültür Merkezi ve Yeşil Vadi'nin içerisinde bulunan şu anda içinde bulunduğumuz yüzme havuzu encümen kararıyla Ümraniye Belediyesi'nindir. Ne yazık ki biraz önce çok kıymetli meclis üyelerimiz ve spor müdürlüğünden arkadaşlarımızla buraları gezdiğimizde, buranın tarumar edildiğini gördük. Duvarlar sökülmüş. Mutfak sökülmüş. Engelli vatandaşlarımızın havuza inebilmesi için yapılan asansörü, prizleri sökmüşler. Daha enteresanını da söyleyeyim. Tuvalet klozetlerini sökmüşler. Ben buradan Ekrem Bey'e sesleniyorum. Ekrem Bey sana tuvalet klozet kapağı lazımsa Ümraniye Belediyesi olarak biz sana bunu göndeririz. Buralardan sökmene alıp götürmene gerek yok. Ama biz burayı teslim alırken kamu malına verilen zarardan dolayı da ilgilileriyle alakalı dava açacağız' şeklinde konuştu.