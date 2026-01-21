İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali'nin başvuruları uzatıldı

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, 26-29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran öncülüğündeki festivalin başvuruları, 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Sporu ve sinemayı sevenleri aynı çatıda buluşturacak festival, sporu yalnızca rekabetin değil, aynı zamanda insan hikayelerinin ve toplumsal dönüşümün merkezine almayı amaçlıyor.

Festival kapsamında kurmaca kısa film ve belgesel film kategorilerinde düzenlenecek yarışmayı kazananlar, Sports Film Lab tarafından proje desteği alacak.

Spor ve sinema dünyasında önemli isimlerin bir araya geleceği festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, buluşmalar ve özel gösterimler de yapılacak.