İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Beşinci Yılında The King's Singers'ı Ağırlıyor

Bu yıl beşincisi düzenlenen "İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali", 18 Eylül'de Birleşik Krallık'tan The King's Singers'ı konuk edecek.

Capella müziğin dünyadaki önemli temsilcilerinden The King's Singers, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığının (İBB Kültür) düzenlediği festivalin kapanış programında sahne alacak.

İki Grammy ve Emmy ödülü sahibi topluluk, Türkiye'de ilk kez dinleyiciyle buluşacak.

Genel sanat yönetmenliğini viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'in üstlendiği festival, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda uluslararası sanatçıların konser, söyleşi ve masterclass programlarına ev sahipliği yapıyor.

Usta piyanist Zsuzsa Balint, kontrbas sanatçısı Rick Stotijn ve Burak Marlalı da 16 Eylül'de festival kapsamında konser verecek.

Rick Stotijn ve Burak Marlalı 15-18 Eylül'de "Kontrbas Masterclass'ı" ile 17 Eylül'de "İlham Veren Buluşmalar" etkinliğinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Festival 18 Eylül'de sona erecek. Detaylı bilgi için "kultursanat.istanbul" adresi ziyaret edilebilir.