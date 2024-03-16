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İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali'nde ödül kazananlar belli oldu

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Uludüz Medya tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali'nde ödül kazananlar belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 'Son Akşam Yemeği' filmi, festivalde 5 kategoride ödül kazandı. Festival kapsamında belirlenen diğer ödüller de açıklandı.

Uludüz Medya tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali'nde ödül kazananlar belli oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, festivalde 5 kategoride ödül kazandı.

"Son Akşam Yemeği" filmi, En İyi Uzun Metraj Film, En İyi Yönetmen, En İyi Sinematograf, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Festival kapsamında belirlenen En İyi Kısa Filmler "Returning to Earth", "RED", "The Apple", "Forbidden", "Pit", "La Crox" ve "Experence"; En İyi Kısa Belgesel Filmler ise "Save Generation Ua", "Colours of Provence", "Mission Microbiome" ve "The Woodland Threshold" oldu.

En İyi Belgesel Uzun Metraj Filmler "Blue Carbon: Unleashing Nature's Superpower", "Brother" ve "Köşe Başı Beklerim" olarak açıklanırken, En İyi Kısa Animasyon ödülü "Numbers", En İyi Fragman ödülü ise "Anadolu Kadim Doğa" yapımlarına verildi.

"Monday Mourning" En İyi Öğrenci Kısa Film, "Vuruyor Gol Oluyor" En İyi Öğrenci Yönetmen, "Andreas Moles" ile "Sabes Quén Soy-You Know Who I Am" yapımları da En İyi Öğrenci Uzun Metraj Film ödüllerinin sahibi oldu.

Festival Özel Ödülleri ise "Ceylin" ile "Clockmaker" filmlerine verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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