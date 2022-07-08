İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu. Bayram tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin yolculuğu arife gününde de sürüyor. Sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde yoğunluk oluşturuyor. Yoğunluğun gece saatlerine doğru artması bekleniyor. Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. AA / Ahmet Özler - Güncel Kurban Bayramı Karadeniz İstanbul Güncel Haberler

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