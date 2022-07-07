İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100'de akıcı bayram trafiği oluştu
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde akıcı araç yoğunluğuna neden oldu.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde akıcı araç yoğunluğuna neden oldu.
Bayram tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu sürüyor.
Sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
AA / Ahmet Özler - Güncel