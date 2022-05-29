İstanbul'u fetih coşkusu sardı - Haberler

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yaralanabilecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek fetih şöleni, saat 15.00'de mehteran konseriyle başlayıp, Yücel Arzen konseri, Türk Yıldızları gösterisi, Esat Kabaklı konseri ile devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alana gelişinin ardından hem İstanbul'un fethinin kutlanacağı hem de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanların dikileceği program, çeşitli etkinliklerle sürecek.

İstanbullular için ulaşım rehberi hazırlandı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek fetih şölenine vatandaşların hızlı ve kolay erişebilmesi için toplu ulaşım seferlerinde düzenleme yapıldı, alana giden hatlarda sefer sayıları artırıldı ve ulaşım rehberi hazırlandı.

Bulunduğu lokasyondan etkinlik alanına gidecekler, ulaşım rehberinde yer alan görsellerden kendilerine en uygun rotayı kolaylıkla bulabilecek.

Ulaşım rehberinde otobüs, vapur, metro, metrobüs ve Marmaray'ı kullanacak vatandaşların hangi duraklarda inecekleri ve etkinlik alanına hangi kapıdan giriş yapabilecekleri gösteriliyor.

Marmaray ve tüm diğer toplu ulaşım ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca daha önce duyurulan karar doğrultusunda Marmaray, bugün ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca AK Parti ve MHP Grubu'nun teklifiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar gereği İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz olacak.