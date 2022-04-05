İSTANBUL-TUZLA'DA VALİZLERE DOLDURULAN 190 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ YAKALANDI - Haberler

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İSTANBUL-TUZLA'DA VALİZLERE DOLDURULAN 190 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUZLA'da şüphelenilen aracı takibe alan polis ekipleri valizlere doldurulan 190 kilogram Hint keneviri ele geçirdi.

TUZLA'da şüphelenilen aracı takibe alan polis ekipleri valizlere doldurulan 190 kilogram Hint keneviri ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alındığı operasyon kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart Salı günü Tuzla'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirledi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi minibüsle ilerlerken takibe alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Minibüs durdurularak sürücüsü gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramalarda valizlere doldurulan 190 kilogram 600 gram Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İSTANBUL-TUZLA'DA VALİZLERE DOLDURULAN 190 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ YAKALANDI

İSTANBUL-TUZLA'DA VALİZLERE DOLDURULAN 190 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ YAKALANDI

İSTANBUL-TUZLA'DA VALİZLERE DOLDURULAN 190 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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