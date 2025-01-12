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İstanbul Tuzla'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

İstanbul Tuzla'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı
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Tuzla'daki palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, 1000 metrekarelik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve çevre ilçelerden gelen ekiplerin destekleriyle bir saat içinde söndürüldü. Yangının ardından fabrikada hasar meydana geldi.

İstanbul Tuzla'da, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepeören Mahallesi Kirazlı Caddesi'nde yaklaşık 1000 metrekare alana sahip palet depolama ve üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapalı alanda başlayan ve depolama sahasında paletlere sıçrayan yangın çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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