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İSTANBUL-TUZLA'DA DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT KAMERADA

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TUZLA'da düğün konvoyundaki otomobil sürücüsünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TUZLA'da düğün konvoyundaki otomobil sürücüsünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 30 Nisan Pazar günü saat 13.00 sıralarında Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı.O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otomobili etrafında döndüren sürücü, lastik yakarak duman çıkardığı ve konvoydakilerin de cep telefonu kamerası ile görüntü aldıkları görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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