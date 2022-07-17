Son dakika haberi | Tuzla'da drift yapan otomobil sürücüsü kazaya yol açtı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... TUZLA'da trafikte drift yapmaya çalışan otomobil sürücüsü kazaya yol açtı.
Kaza, gece saatlerinde Tuzla Akfırat mevkiinde meydana geldi. Trafiğe açık alanda drift yapan otomobile, seyir halindeki başka bir otomobil çarptı. Drift yapan otomobile çarpan otomobil, bariyerlere girmekten son anda kurtulurken, içinden inenler "Ne yapıyorsun sen " diyerek tepki gösterdi. Kaza anında da yoldan geçen otomobiller olduğu görüldü. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel