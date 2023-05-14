İSTANBUL-TUZLA'DA DAMPERİ AÇIK İLERLEYEN TIR KAMERA PLATFORMUNA TAKILARAK DEVRİLDİ

TUZLA'da iddiaya göre inşaat alanına hafriyat boşaltan TIR şoförü, damperi indirmeyi unutup hareket etti.

TUZLA'da iddiaya göre inşaat alanına hafriyat boşaltan TIR şoförü, damperi indirmeyi unutup hareket etti. Bu şekilde D-100 Karayolu'nda ilerleyen TIR, damperinin denetim kameralarının yer aldığı platforma takılması sonucu devrildi. Kazada şoför yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Tuzla D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Cemil Aslan'ın kullandığı 41 BK 668 plakalı TIR, inşaat alanına hafriyat boşalttıktan sonra damperi indirmeyi unutarak hareket etti. D-100 Karayolu'na giren TIR'ın damperi, Karayolları Denetim İstasyonu'na ait denetim kameralarının bulunduğu platforma takıldı. Platformu yerinden söken TIR yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şoför Cemil Aslan'ı TIR'ın içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle D100 Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Devrilen TIR'ın vinç yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.