İSTANBUL ? TUZLA'DA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ZORLA EVE GÖTÜRMEYE ÇALIŞAN ŞÜPHELİ SERBEST

TUZLA'da boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra C.?yi (23) zorla eve götürmeye çalışan Serkan C. (27), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Tuzla Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra C. ile Serkan C. 5 ay önce evlendi. Bir süre önce Zehra C. şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden boşanmak için dava açtı. Zehra C. eşi Serkan C. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ardından da Zehra C. ailesinin evine taşındı. Serkan C. ise bir arkadaşıyla birlikte otomobille, doktora giderken Zehra C.'yi takip etti. Zehra C.'nin önünü kesen Serkan C., boşanma aşamasındaki eşini zorla otomobile bindirdi ve bir akrabasının evine götürmek istedi. Genç kadın otomobille evin önüne geldiğinde araçtan inip kaldırıma oturdu ve eve girmek istemedi. Bu sırada Serkan C. kaldırımda oturan Zehra C.'yi oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kadını Polis Merkezi'ne götürürken Serkan C. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serkan C., 'Kasten yaralama', 'Tehdit-hakaret' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edildi. Serkan C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.