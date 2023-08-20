İSTANBUL ? TUZLA'DA BICAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ

TUZLA'da meydana gelen bıçaklı kavgada Yetkin Tapki hayatını kaybetti. Olay sonrasında yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli Yusuf Keleş tutuklandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Dar Sokak'ta bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemede Yetkin Tapki'nin sol göğsünden 2, sağ göğsünden 1 olmak üzere toplam 3 bıçak darbesiyle bıçaklandığı tespit edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yapılan araştırmalarda Yusuf Keleş'in Yetkin Tapki'yi caddeye doğru kovaladığı, sonrasında Tapki'yi bıçakladığı öğrenildi. Olayla ilgili güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, sokağa gri renkli bir aracın giriş yaptığı ve şüpheli Keleş'in ikameti istikametine doğru kaçtığı görüldü. Polis tarafından yapılan incelemede Yusuf Keleş'in 6, Yetkin Tapki'nin ise 13 adet kaydının olduğu öğrenildi.

EŞİYLE BİRLİKTE KAÇTI

Hastanede tedavi altına alınan Yetkin Tapki yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında şüpheli Keleş'in eşiyle birlikte kaçtığı öğrenildi. Yapılan araştırmalarda şüphelinin Şifa Mahallesi'nde bulunduğu yer tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldı. Operasyon yapıldığı esnada şüpheli Keleş, yan binadan sokağa çıkınca ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Yusuf Keleş tutuklandı.