İSTANBUL-TUZLA D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

TUZLA'da, iddiaya göre lüks bir otomobilin neden olduğu zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

TUZLA'da, iddiaya göre lüks bir otomobilin neden olduğu zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı. Lüks otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, karşı şeritte kazayı izlemeye çalışan sürücülerin neden olduğu kazada ise dört araç birbirine girdi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında, D-100 Karayolu Güzelyalı mevkisi Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, lüks otomobilin neden olduğu kazada 3 araç birbirine girdi. Kazada, 3 kişi yaralanırken lüks otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZAYI İZLERKEN KAZAYA KARIŞTILAR Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anakara istikametine giden sürücüler, olay yerini izlerken zincirleme kazaya neden oldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis, zincirleme kazaya neden olduğu iddia edilen lüks otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.