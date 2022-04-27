İSTANBUL-Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: TAKMER'i açıyoruz

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Sabahattin Zaim Üniversitesi mühendislik okuyan öğrencilerin daveti üzerine Halkalı'da bulunan Merkez Kampüsü'nde iftar yaptı. Bilim ve Teklnoloji hakkında öğrencilerin sorularını cevaplayan Başkan Yazıcı, 'Mühendislik alanında okuyan öğrencilere duyurulur. 5 bin 500 Core'luk süper Bilgisayarımız Teknoloji Merkezi'nde kuruldu. Simülasyon ve diğer tüm çalışmalarınız için ortamımız hazır. Biz yükseköğretimdeki bütün öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmaya, destek olmaya, gerçekten bir melek yatırımcı bulmaları noktasında onlara nasıl yardımcı oluruz düşüncesi ile start-uplarını oluşturabilecekleri TEKMER'i açıyoruz' dedi.

Daha sonra öğrencilerin projelerini inceleyerek sorularını yanıtlayan Başkan Yazıcı, Tuzla Teknoloji Merkezi'nin (TEKMER) çalışmaları hakkında hedeflerini anlattı.

Başkan Yazıcı'ya Sabahattin Zaim Üniversitesi rektörü Dr. Ahmet Cevat Acar da eşlik etti. İftarın ardından Başkan Yazıcı, öğrencilerin teknoloji ve bilim üzerine sorularını cevapladı. Soru cevap etkinliğinin ardından laboratuvarları gezen Başkan Yazıcı, burada öğrencilerin projelerini inceledi. Başkan Yazıcı öğrencileri, yatırımcı bulmaları için Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'ne çağırdı.

'FİKRİNİZ VARSA YATIRIMCI BULABİLECEK ORTAM BİZDE HAZIR'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'İstanbul'un doğu kanadından batı kanadına geldik. Gerçekten sanayinin çok yoğun olduğu, 7 tane üniversitesi olan akademik çalışmalar yapan, ilköğretim ve ortaöğretimde çalışmalar yapan bunun yanında ilk defa belediye KOSGEB iş birliği ile birlikte Teknoloji Merkezi'ni kurduk. 2 gün öncesinde duyuruya başladık. Yeni fikirleri bekliyoruz. Sizlerden de bunları bekliyoruz. TEKMER'imiz de biyoloji, moleküler, genetik ve yapay zeka dahil olmak üzere kimyada olacak. Mühendislik alanında okuyan öğrencilere duyurulur, 5 bin 500 Core'luk süper bilgisayarımız Teknoloji Merkezi'nde kuruldu. Simülasyon ve diğer tüm çalışmalarınız için ortamımız hazır. Biz yükseköğretimdeki bütün öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmaya, destek olmaya, gerçekten bir melek yatırımcı bulmaları noktasında onlara nasıl yardımcı oluruz düşüncesi ile start-uplarını oluşturabilecekleri TEKMER'i açıyoruz. Üç tane üniversite ile iş birliği yapıyoruz. Burada sizin üniversitesiniz ile de iş birliği yapmış olalım. Fikriniz varsa yatırımcı bulabilecek ortam bizde hazır. Kuluçkaya yatacak en iyi yer diyebilirim' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel