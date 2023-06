İSTANBUL-TÜRK VE KANADA MÜFREDATINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER ÇİFT DİPLOMAYLA MEZUN OLDU

Türk ve Kanada (New Brunswick ) karma müfredatıyla eğitim veren CND Okulları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sonunda 55 öğrencisini mezun etti. Toronto Üniversitesi, Cardiff Üniversitesi ve George Washington gibi üniversitelerden kabul alan öğrenciler sahip oldukları iki diplomayla hem yurt içi hem de yurt dışı üniversitelerinde okuma şansı yakalıyor.

Hem Türk hem de Kanada (New Brunswick ) müfredatının birleştirildiği ve Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir çerçeve programı geliştiren CND Okulları öğrencileri Toronto Üniversitesi, Cardiff Üniversitesi ve George Washington gibi üniversitelerden kabul aldı. Atlantic International Education (AEI) akreditasyonlu kolej 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sonunda 55 öğrencisini mezun etti. Kolejin bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine eğitimciler ve velilerin yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Erol Demir, Istanbul Kanada Konsolosluğu Ticaret Başmüşaviri Richard Dubuc, İstanbul Kanada Konsolosluğu Ticaret Ataşesi Vefa Atağ katıldı. Türk ve Kanada müfredatında eğitim gören öğrenciler çift diplomayla mezun oldu

'KANADA DA ÖĞRENCİLER BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATABİLİR'

Istanbul Kanada Konsolosluğu Ticaret Başmüşaviri Richard Dubuc, 'Bugün burada olmaktan çok memnunum. Okul yönetimine davetleri için çok teşekkür ederim. Çocuklar Kanada ve Türk eğitim sistemlerinin en iyi özelliklerini birleştirerek çok iyi bir eğitim almış. Biz bu tür iş birliklerinin daha çok olmasını arzu ediyoruz. Çünkü bizler Kanada eğitim sisteminin dünyanın en iyilerinden birisi olduğuna inanıyoruz. Kanada'da öğrenciler büyük başarılara imza atabilir. Hem öğrenirken hem çalışabilir. Daha sonrasında da Kanada'nın aslında hem toplumuna hem yaşam ve çalışma hayatına katılabilir. Dolayısıyla bizim için gerçekten gurur verici bir an' dedi.

'BU MÜFREDAT GENÇLERİ GELECEKTE İŞ HAYATINDA RAHAT ETTİRECEK'

İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Erol Demir, 'Bugün hem gençlerimizin hem de ailelerinin en mutlu günü. 5 yıl gibi bir zaman sonra mezuniyetlerini görüyorlar. Aslında hayat sadece liseden ibaret değil. Bir sonraki daha zorlu bir etap, üniversite başlıyor. Bu okulu farklı kılan bir başka ülkenin müfredatının da burada uygulanıyor olması. Bu müfredat gençleri gelecekte iş hayatında rahat ettirecek. Her iki ülke arasındaki ticareti ve turizmi geliştirecek. Dolayısıyla biz bu gençleri önemsiyoruz. Onların sayesinde ülkemiz ve iki ülkenin insanları daha rahat iletişim kurabilecektir. Okul bittiğinde ve diplomalar alındığında bütün çocuklarımız bir iş arayacak. Dolayısıyla istihdam da kendilerini kesinlikle önceleyecek olan bir okuldan mezun oluyorlar' diye konuştu.

'ÇİFT DİPLOMA İLE YURT DIŞINDA SINAVSIZ TÜM KAPILAR AÇILDI'

CND Okulları'nda Akademik Koordinatör Elif Gülen ise 'Okulumuz gerçekten çok özel bir okul çünkü Kanada ve Türkiye'nin ortak müfredatını işlediğimiz, her iki ülke müfredatının kazanımlarını bir arada sunduğumuz bir okul. Böylece öğrencilerimiz iki tane diploma alıyorlar. Hem Kanada New Brunswinck diploması hem de MEB Türk diploması alıyorlar. Bizim en önemli özelliklerimizden birisi Atlantic International Education (AEI) akreditasyonumuzun olması. Türk tarafında da Talim Terbiye Kurulu'ndan onaylı k.12 olarak her iki müfredatı da işleyebileceğimiz, Türkiye'de bunu yapabilen tek okuluz. Bu okul özellikle yurt dışını ve Kanada'yı hedefleyen öğrencilerimiz için çok önemli bir seçim. Çünkü Kanada diplomasıyla rahatlıkla sınavsız anlaşmalı olduğumuz birçok üniversitelere direkt kabul alabiliyorlar. Bu sene 55 mezunumuz var. Melbourne Üniversitesi, George Washington Üniversitesi, İtalya'da Polytechnic gibi inanılmaz güzel yurt dışı kabullerimiz var. Gerçekten öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu yurt dışına gidiyor. Kanada'dan da New Brunswick'den, Toronto Üniversite'sinden kabul aldılar. Çok gururluyuz' dedi.

'55 ÖĞRENCİMİZİ DÜNYANIN ÇOK ÇEŞİTLİ YERLERİNE GÖNDERİYORUZ'

Okuldaki dil eğitiminden de bahseden Gülen, 'Bizde ki Fransızca 3'üncü dilimiz. Diğer okullara göre hem ilkokul hem ortaokulda matematik, fen gibi konuları çok daha yüksek İngilizce işliyoruz. Öğrencilerimiz çok daha fazla İngilizce görmüş oluyorlar. Bunun yanında haftada 4 saat Fransızcaları var ve belli DELF (Fransızca dil becerileri derecesi )derecesini elde edip Fransızca'da da yetkin öğrenciler yetiştiriyoruz. 55 öğrencimizi dünyanın çok çeşitli yerlerine gönderiyoruz. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Gerçekten çok iyi eğitimler aldılar. İki diplomayla hem yurtiçi hem de yurt dışı üniversitelerine yolluyoruz. Biraz buruk biraz da gururluyuz' ifadelerini kullandı.

'KANADA DA ÖĞRENCİLER BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATABİLİR'

Istanbul Kanada Konsolosluğu Ticaret Başmüşaviri Richard Dubuc, 'Bugün burada olmaktan çok memnunum. Okul yönetimine davetleri için çok teşekkür ederim. Çocuklar Kanada ve Türk eğitim sistemlerinin en iyi özelliklerini birleştirerek çok iyi bir eğitim almış. Biz bu tür iş birliklerinin daha çok olmasını arzu ediyoruz. Çünkü bizler Kanada eğitim sisteminin dünyanın en iyilerinden birisi olduğuna inanıyoruz. Kanada'da öğrenciler büyük başarılara imza atabilir. Hem öğrenirken hem çalışabilir. Daha sonrasında da Kanada'nın aslında hem toplumuna hem yaşam ve çalışma hayatına katılabilir. Dolayısıyla bizim için gerçekten gurur verici bir an' dedi.

'BU MÜFREDAT GENÇLERİ GELECEKTE İŞ HAYATINDA RAHAT ETTİRECEK'

İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Erol Demir, 'Bugün hem gençlerimizin hem de ailelerinin en mutlu günü. 5 yıl gibi bir zaman sonra mezuniyetlerini görüyorlar. Aslında hayat sadece liseden ibaret değil. Bir sonraki daha zorlu bir etap, üniversite başlıyor. Bu okulu farklı kılan bir başka ülkenin müfredatının da burada uygulanıyor olması. Bu müfredat gençleri gelecekte iş hayatında rahat ettirecek. Her iki ülke arasındaki ticareti ve turizmi geliştirecek. Dolayısıyla biz bu gençleri önemsiyoruz. Onların sayesinde ülkemiz ve iki ülkenin insanları daha rahat iletişim kurabilecektir. Okul bittiğinde ve diplomalar alındığında bütün çocuklarımız bir iş arayacak. Dolayısıyla istihdam da kendilerini kesinlikle önceleyecek olan bir okuldan mezun oluyorlar' diye konuştu.

'ÇİFT DİPLOMA İLE YURT DIŞINDA SINAVSIZ TÜM KAPILAR AÇILDI'

CND Okulları'nda Akademik Koordinatör Elif Gülen ise 'Okulumuz gerçekten çok özel bir okul çünkü Kanada ve Türkiye'nin ortak müfredatını işlediğimiz, her iki ülke müfredatının kazanımlarını bir arada sunduğumuz bir okul. Böylece öğrencilerimiz iki tane diploma alıyorlar. Hem Kanada New Brunswinck diploması hem de MEB Türk diploması alıyorlar. Bizim en önemli özelliklerimizden birisi Atlantic International Education (AEI) akreditasyonumuzun olması. Türk tarafında da Talim Terbiye Kurulu'ndan onaylı k.12 olarak her iki müfredatı da işleyebileceğimiz, Türkiye'de bunu yapabilen tek okuluz. Bu okul özellikle yurt dışını ve Kanada'yı hedefleyen öğrencilerimiz için çok önemli bir seçim. Çünkü Kanada diplomasıyla rahatlıkla sınavsız anlaşmalı olduğumuz birçok üniversitelere direkt kabul alabiliyorlar. Bu sene 55 mezunumuz var. Melbourne Üniversitesi, George Washington Üniversitesi, İtalya'da Polytechnic gibi inanılmaz güzel yurt dışı kabullerimiz var. Gerçekten öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu yurt dışına gidiyor. Kanada'dan da New Brunswick'den, Toronto Üniversite'sinden kabul aldılar. Çok gururluyuz' dedi.

'55 ÖĞRENCİMİZİ DÜNYANIN ÇOK ÇEŞİTLİ YERLERİNE GÖNDERİYORUZ'

Okuldaki dil eğitiminden de bahseden Gülen, 'Bizde ki Fransızca 3'üncü dilimiz. Diğer okullara göre hem ilkokul hem ortaokulda matematik, fen gibi konuları çok daha yüksek İngilizce işliyoruz. Öğrencilerimiz çok daha fazla İngilizce görmüş oluyorlar. Bunun yanında haftada 4 saat Fransızcaları var ve belli DELF (Fransızca dil becerileri derecesi )derecesini elde edip Fransızca'da da yetkin öğrenciler yetiştiriyoruz. 55 öğrencimizi dünyanın çok çeşitli yerlerine gönderiyoruz. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Gerçekten çok iyi eğitimler aldılar. İki diplomayla hem yurtiçi hem de yurt dışı üniversitelerine yolluyoruz. Biraz buruk biraz da gururluyuz' ifadelerini kullandı.