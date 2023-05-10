İSTANBUL-TÜRK SAVUNMA SANAYİNİN GÖZBEBEKLERİ ÜSKÜDAR'DA SERGİLENİYOR

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından, Üsküdar Meydanı'na yerli imkanlarla hayata geçirilen hava savunma araçları, insansız hava araçları, TCG Anadolu ve muharebe tanklarının maketlerinin sergilendiği Digital Gösterim Merkezi kuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Yüzyılın Gücü-Cesaretin Teknolojisi' sloganıyla Üsküdar Meydanı'nda Dijital Gösterim Merkezi kurdu. 10-19 Mayıs tarihleri arasında vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek olan Dijital Gösterim Merkezi'nde Türkiye'nin savunma sanayisinde hayata geçirdiği projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yerli imkanlarla yapılan, dünyanın ilk insansız silahlı hava aracı gemisi olan TCG Anadolu, ASELSAN tarafından yürütülen modern mayın tespit sistemi projesi, ASELSAN tarafından geliştirilen Fırtına-2 yeni nesil atış kontrol sistemi, muharebe tankı Altay, TUSAŞ tarafından yapılan milli muharip uçağı KAĞAN, TUSAŞ-TAİ işbirliği ile geliştirilen HÜRJET, ATAK-2 helikopteri, TUSAŞ tarafından geliştirilen SİHA KARAYEL -SU, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB-2, ROKETSAN tarafından geliştirilen uzun menzilli roketler, Makine Kimya Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli piyade ve keskin nişancı tüfekleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

10-19 Mayıs tarihleri arasında açık olacak olan Digital Gösterim Merkezi'nde sergilenen savunma sanayi ürünleri vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Çok sayıda vatandaş tam teçhizat donanımlı askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

'ÇOK GURUR DUYDUM'

Açılış sergisine gelen ziyaretçi çift Meryem ve İdris Kaplan, 'Çok güzel, çok gurur duydum. Türkiyemiz bu derece güçlendikçe çok mutlu oluyorum. Büyük gurur duyuyorum, Allah herkesten razı olsun. Allah başımızdakileri eksik etmesin. Allah Recep Tayyip Erdoğan'a güç kuvvet versin inşallah, her zaman onu korusun. Böyle güzel bir savunma ile bize daha hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Birlik beraberlik olduğu sürece Türk insanının başına hiçbir şey gelmez. Ben 65 yaşına geldim ve yaşamadığım her şeyi yaşadım. Bizlere bunları gösterenlerden Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Bazılarının gözleri vardır görmezler, kulakları vardır duymazlar. Görsünler, duysunlar' dedi.