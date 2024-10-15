Üye Girişi
Haberler

İstanbul Turizm Grubu, Elektrik Tüketimini Yenilenebilir Enerjiden Karşılayacak

İstanbul Turizm Grubu, Elektrik Tüketimini Yenilenebilir Enerjiden Karşılayacak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Turizm ve Otelcilik Grubu, CK Enerji Boğaziçi Elektrik aracılığı ile bu yılki elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak karbon emisyonunu sıfırlayacak. Grup, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası alarak çevre dostu bir yaklaşım benimsiyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı bir yaklaşımla faaliyetlerine devam etmeyi hedefleyen İstanbul Turizm ve Otelcilik Grubu, CK Enerji Boğaziçi Elektrik aracılığı ile elektrik tüketimini 'yenilenebilir enerji kaynaklarından' sağlayacak. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası alan grup, bu yılki 8 milyon 250 bin kWh'lik elektrik tüketimini yeşil enerjiden karşılarken karbon emisyonunu da sıfırlamış olacak.

İstanbul Taksim Meydanı'nda yükselen The Marmara Oteli başta olmak üzere pek çok tesisi işleten İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş., bu yılki elektrik tüketiminin tamamını yeşil enerjiden karşılamak için CK Enerji Boğaziçi Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi oldu. Bu sertifika ile 2024 yılındaki 8 milyon 250 bin kWh'lik elektrik tüketimini yeşil enerji kaynaklarından sağlayacak olan İstanbul Turizm ve Otelcilik Grubu, yaklaşık 3 bin 950 ton CO² emisyonunu önleyerek, bu emisyonların çevreye etkisini de nötrleyecek.

İstanbul Turizm ve Otelcilik Grubu'nun I-REC alması dolayısı ile The Marmara Otel'de düzenlenen toplantıya, CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş. The Marmara Taksim Genel Müdürü Erkan Öğüt katıldı.

ÖĞÜT: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEM ÇEVREMİZ HEM DE GELECEĞİMİZ İÇİN BÜYÜK SORUMLULUK

Törende konuşan The Marmara Taksim Genel Müdürü Erkan Öğüt, "Sürdürülebilirlik hem çevremiz hem de geleceğimiz için büyük bir sorumluluk. Operasyonlarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi en aza indiriyoruz. Bu adım, sadece karbon ayak izimizi azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda otelcilik sektöründe daha çevre dostu bir yaklaşımı benimsemek adına attığımız önemli bir adımı temsil ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

AYTAC: SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA ETMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK AYRICALIK

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise, "Sürdürülebilir bir gelecek için attığınız adımları takdir ediyor ve bu yolda size destek olmaktan gurur duyuyoruz. I-REC sertifikalarınız ile 170 bin ağaç dikilmesiyle eşdeğer bir karbon emisyonu nötrlemesi sağlamış oldunuz. Bu, şehir merkezinde 900 adet otomobilin bir yıl boyunca trafikten çekilmesiyle aynı çevresel faydayı sağlamakta. Enerji seçimlerinizle, sadece çevreyi korumakla kalmıyor, sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha geniş çapta kullanılmasını teşvik ediyor ve sektörün gelişimine katkıda bulunuyorsunuz. Bu süreçte sizinle iş birliği yapabilmek ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa etmek bizler için büyük bir ayrıcalık" dedi.

ELEKTRİĞİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLDİĞİNİ BELGELİYOR

I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerjisi Sertifikası), RECs International tarafından geliştirilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemidir. Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan IREC Foundation tarafından verilen ve denetlenen bu sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor. Yetkili enerji şirketleri de bu sertifikayı talep eden müşterilerinin elektrik enerjilerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasına destek veriyor.

SERTİFİKAYA SAHİP OLAN ŞİRKETLER ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR ELDE EDİYOR

Sistem, üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesi ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlamayı, tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapabilmesini amaçlıyor. Aynı zamanda yeşil enerji kullanımının karbon salınımının azaltılmasına yönelik olumlu bir adım olması nedeniyle tüketici davranışını yeşil enerji kullanan tesisler için pozitif yönde etkileyen bir unsur olma vizyonuyla öne çıkıyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar, satın aldıkları ürünleri üreten tesislerin yenilenebilir enerji sertifikası almasını şart koşarken buna karşılık çeşitli avantajlar da sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Sağlık Güncel Enerji Turizm Çevre

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Exxen'de hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? 15 Ekim Exxen UEFA maçları! Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 15 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM'e neden girilmiyor? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? 15 Ekim ATV yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.