Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL ? TRAMVAYIN ÇARPTIĞI İETT OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ POLİS MERKEZİNDE İFADE VERDİ -

Güncel Haberler

ALİBEYKÖY'de tramvayın çarptığı İETT otobüsünün şoförü Ünal Koçkesen (50), emniyetteki ifadesinde "Bana yeşil ışık yanıyordu.

ALİBEYKÖY'de tramvayın çarptığı İETT otobüsünün şoförü Ünal Koçkesen (50), emniyetteki ifadesinde "Bana yeşil ışık yanıyordu. Otobüsün yarısı geçmişti zaten, kullandığım otobüse arkadan vurdu. Kural ihlali yapmadım, görüntülerde de mevcut" dediği öğrenildi.

Alibeyköy'de tramvayın çarptığı İETT şoförü Ünal Koçkesen, tedbiren götürüldüğü hastanede yapılan muayenenin ardından ifade vermek üzere Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkez amirliğine götürüldü. Burada ifadesi tamamlanan Koçkesen, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İfadesinde kural ihlali yapmadığını söyleyen Koçkesen'in "Bana yeşil ışık yanıyordu. Otobüsün yarısı geçmişti zaten. Kullandığım otobüse arkadan vurdu. Kural ihlali yapmadım, görüntülerde de mevcut" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İETT Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title