İSTANBUL ? TRAMVAYIN ÇARPTIĞI İETT OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ POLİS MERKEZİNDE İFADE VERDİ

ALİBEYKÖY'de tramvayın çarptığı İETT otobüsünün şoförü Ünal Koçkesen (50), emniyetteki ifadesinde "Bana yeşil ışık yanıyordu.

ALİBEYKÖY'de tramvayın çarptığı İETT otobüsünün şoförü Ünal Koçkesen (50), emniyetteki ifadesinde "Bana yeşil ışık yanıyordu. Otobüsün yarısı geçmişti zaten, kullandığım otobüse arkadan vurdu. Kural ihlali yapmadım, görüntülerde de mevcut" dediği öğrenildi.

Alibeyköy'de tramvayın çarptığı İETT şoförü Ünal Koçkesen, tedbiren götürüldüğü hastanede yapılan muayenenin ardından ifade vermek üzere Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkez amirliğine götürüldü. Burada ifadesi tamamlanan Koçkesen, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İfadesinde kural ihlali yapmadığını söyleyen Koçkesen'in "Bana yeşil ışık yanıyordu. Otobüsün yarısı geçmişti zaten. Kullandığım otobüse arkadan vurdu. Kural ihlali yapmadım, görüntülerde de mevcut" dediği öğrenildi.