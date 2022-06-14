Trafikte makas atıp akaryakıt istasyonunda drift yaptılar

O-3 Bayrampaşa-Hal Yönü üzerinde makas atarak ilerleyen ve akaryakıt istasyonunda drift yapan 2 sürücüye toplam 21 bin 295 TL para cezası verildi.

O-3 Hal yolu üzerinden D-100 istikameti Bayrampaşa mevkiinde, geçen cumartesi iki sürücünün trafikte tehlike oluşturacak şekilde araç kullandığı belirlendi. 34 ENT 865 plakalı otomobilin sürücüsü Seyithan K. ile 34 CMS 861 plakalı otomobil sürücüsü Ali B. trafikte makas atarak, akaryakıt almak için girdikleri istasyonda da drift yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla her iki sürücü de yakalandı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATMAKTAN 21 BİN 295 TL PARA CEZASI

Makas atıp, drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüler, adli işlem yapılmak üzere Bayrampaşa Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel